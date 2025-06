“Woensdag wolkenvelden en een spatje regen, donderdag kans op onweer”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen lijken qua weerbeeld op Hollands zomerweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat de zon zich zien, maar vallen er ook buien en is er op donderdag kans op onweer.

“Woensdag zijn er wolkenvelden en is er eerst kans op een spatje regen. Later op de dag breekt af en toe de zon door”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 23 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 tot 3. In de nanacht naar donderdag krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met stevige buien. Donderdagochtend vallen er enkele buien gevolgd door een paar opklaringen. Later op de dag volgt opnieuw een bui met kans op een slag onweer. Het wordt 22 of 23 graden.”

“Vrijdag blijft het droog en wordt het met geregeld zon 22 graden. Schakelen we daarna over van Hollands zomerweer naar hoogzomers weer? Lees het op de weerpagina of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het weerpraatje in de OOG-Ochtendshow op OOG Radio.”