Woensdag veel zon, op vrijdag temperaturen richting tropische waarden

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De zon krijgt de komende dagen veel ruimte. Ook de temperatuur gaat in de lift waarmee we op vrijdag mogelijk richting tropische waarden gaan.

Woensdag wisselen zon en bewolking elkaar in de ochtend af. In de middag verdwijnt de bewolking geleidelijk. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting, later draaiend naar het noordoosten, wordt het 17 of 18 graden. In de nacht naar donderdag is het helder en koelt het af naar zo’n 7 graden.

Donderdag belooft een zonovergoten dag te worden. De wind is matig en komt uit oostelijke richting. Met een maximumtemperatuur van 22 graden wordt het dan al aangenaam warm.

Op vrijdag zijn de verschillen klein. De wind is zwak tot matig en draait naar het zuidoosten. De maximumtemperatuur loopt op naar 27 of 28 graden. Op zaterdag kan de thermometer mogelijk de 29 graden aantikken. Gaandeweg de dag zal de bewolking dan wel toenemen, en kunnen er onweersbuien ontstaan.