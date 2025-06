“Woensdag flinke perioden met zon, aan het einde van de week warmer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen is het volop zomerweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er veel zon en zitten de temperaturen in de lift.

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het 23 graden. Later op de dag en in de avond is het helder. In de nacht naar donderdag koelt het af tot omstreeks 10 graden.

Donderdag wordt het een rustige dag. Een zwakke noordenwind houdt de temperatuur op ongeveer 21 graden. Verder is het wisselend bewolkt en blijft het droog.

Vrijdag wordt het met 23 graden alweer warmer en is er veel zon. Wordt het komend weekend zeer warm tot misschien wel tropisch? Lees er alles over op de weerpagina of luister iedere werkdag om 08.50 uur naar het radioweerpraatje tijdens de OOG-Ochtendshow op OOG Radio.”