‘Woensdag buien, ook komende dagen niet droog’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen kunnen er buien vallen. De bewolking overheerst, maar zo nu en dan zal de zon zich ook laten zien.

Woensdag vallen er verspreid over de dag buitjes. Het is wisselend bewolkt, waarbij de zon soms ook even aanwezig is. Bij een matige wind uit zuidelijke richting, later draaiend naar het zuidwesten, wordt het 17 of 18 graden. In de nacht naar donderdag is het grotendeels helder. De minimumtemperatuur ligt dan rond de 10 graden. Op donderdag blijven de veranderingen klein. De bewolking overheerst en verspreid over de dag vallen er buien. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan 16 of 17 graden.

Op vrijdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich zien, maar er vallen ook buien. Bij een matige zuidwestelijke wind wordt het 18 graden.