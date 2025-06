Wisselvallig weer tijdens Pinksterweekend, pas woensdag weer droge dag

Foto: Joris van Tweel

Het weer wil de komende dagen maar niet terugkeren naar een droge, zonnige opmaat naar de zomer. Pas in de loop van volgende week lijkt er weer een volledig droge dag op het programma te staan.

Zaterdag begint met lichte buien. In de middag is het tijdelijk droog met wat zon. Daarna volgen weer buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt ongeveer 16 graden bij een zwak tot matige wind uit het zuiden of zuidwesten.

Eerste Pinksterdag brengt, naast wat zon, opnieuw buien. Daar kan opnieuw onweer en hagel bij zitten. In de avond klaart het op. Het wordt 15 graden en het waait matig, bij windkracht vier uit het westen.

Tweede Pinksterdag begint met buien, maar in de middag is het droog met zoneschijn. Het blijft matig uit het westen waaien, bij een temperatuur rond de 16 graden. In de avond en nacht volgt opnieuw regen.

Na Pinksteren lijkt het weer in Groningen langzaam bij te trekken. Dinsdag is het nog bewolkt met af en toe regen, maar de woensdag lijkt weer eens een volledig droge dag te brengen. Ook de temperatuur loopt langzaam op, met in de tweede helft van volgende week weer temperaturen boven de 20 graden.