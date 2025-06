Wintereik Zuiderplantsoen gered van kap; Bomenridders reageren opgelucht

De wintereik staat nu in het midden van een pad en dreigt te moeten verdwijnen. Foto: ingezonden

De wintereik in het Zuiderplantsoen, die dreigde te worden gekapt voor de toegankelijkheid van het park, blijft staan. Dit heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) woensdag bekendgemaakt.

“Indertijd is er een kapvergunning aangevraagd voor acht bomen om de toegankelijkheid van het Zuiderplantsoen te verbeteren,” vertelt Broeksma. “Voor zeven bomen is deze vergunning geweigerd. Voor de achtste boom, de wintereik, is de vergunning tot nu toe niet gebruikt vanwege de broedperiode. Nu de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg bijna zijn afgerond, heeft Combinatie Herepoort zich teruggetrokken.”

De gemeente heeft de situatie rond de boom opnieuw bekeken. Broeksma legt uit: “Hoewel de situatie qua toegankelijkheid voor rollators en kinderwagens nog steeds behoorlijk steil en niet ideaal is, concluderen we dat het ‘goed genoeg’ is. Daarom hoeven we deze achtste boom niet te kappen. De halfverharding zal om de boom heen worden aangelegd. We hebben dit besluit inmiddels gecommuniceerd aan de verschillende natuurverenigingen.”

Zeldzame boomsoort

De boom in kwestie is een wintereik (Quercus petraea), een zeldzaam type in Nederland. Meer dan 95 procent van de inheemse eiken in ons land zijn zomereiken, en minder dan vijf procent is een wintereik. Wintereiken komen voornamelijk voor op arme zandgronden in het midden, zuiden en oosten van Nederland. Eén van deze wintereiken staat in Groningen, aan de noordzijde van het Sterrebos, bij de Waterloolaan.

Bomenridders verheugd

Jan Pieter Janse van de Bomenridders reageert verheugd op het nieuws: “We zijn heel blij met dit besluit van de gemeente. Hier hebben we lang voor gepleit. Als Bomenridders pleiten we altijd voor groene groei, waarbij elke boom telt. Er wordt aan ons wel eens gevraagd waarom we ons zo verzetten. Doen we dat om het gezag tegen te zitten? Nee. Bomen kunnen zichzelf niet verdedigen; ze kunnen niet praten en wiegen slechts mee met de wind. Toch zijn ze van onschatbare waarde voor de leefbaarheid.”

Janse hoopt dat dit besluit een voortschrijdend inzicht teweegbrengt bij de gemeente: “Ik hoop dat ook in de toekomst bomen de ruimte krijgen, in plaats van dat ze snel plaats moeten maken voor grijs beton of bouwwerkzaamheden. Een boom vertegenwoordigt een complete ecologie.” Tot slot heeft Janse een leestip voor geïnteresseerden: “Mocht je komende zomer vakantie hebben, of op vakantie gaan, neem dan het boek ‘L’Homme qui plantait des arbres’ van Jean Giono mee in je bagage. In het Nederlands is dit vertaald als ‘De man die bomen plantte’ door Ernst van Altena. Dat zou mijn tip zijn.”

Verslaggever Laurens Jove Rodriguez maakte een reportage over de wintereik: