Foto: 112 Groningen

In de Zwanestraat zijn dinsdagmiddag twee mannen aangehouden, nadat ze rennend een kledingwinkel aan de Herestraat ontvluchtten.

Het duo werd opgemerkt door beveiligingspersoneel. Zij zetten meteen de achtervolging in. De beveiligers konden de mannen korte tijd later in de Zwanestraat in de kraag vatten.

De politie arriveerde enige tijd later om de mannen op te halen en de vermeende roofwaar in beslag te nemen.