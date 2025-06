Wethouder gaat nieuwe situatie Plantsoenbrug niet aanpassen: “Onderdeel van experiment”

Foto via Google Maps - Streetview

De nieuwe verkeerssituatie bij de Plantsoenbrug, die sinds een aantal dagen van kracht is, wordt voorlopig niet teruggedraaid. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer laten weten. Wel benadrukt hij dat het onderdeel is van een groter experiment.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Student & Stad, D66, ChristenUnie, Stadspartij 100% voor Groningen, PvdA en SP hadden vragen gesteld over de gewijzigde voorrangssituatie die begin deze week van kracht werd. Benni Leemhuis van GroenLinks: “We hebben met verbazing kennisgenomen van de verandering van de voorrangssituatie voor auto’s en fietsers aan de Noorderhaven Noordzijde. Ruim een jaar geleden werd de voorrangssituatie gewijzigd, waarbij de linksaf-strook voor automobilisten geschrapt werd en automobilisten haaientanden kregen, zodat fietsers, komend van de Plantsoenbrug, met voorrang door konden fietsen door het Noorderplantsoen. Nu zijn fietsers weer uit de voorrangssituatie gehaald, terwijl dit wel een expliciet onderdeel is van het mobiliteitsbeleid. Waarom is dit gedaan?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Leefbaarheid kwam onder druk te staan”

Broeksma noemt het goed dat er aandacht wordt gevraagd voor de situatie: “Dat fietsers en het openbaar vervoer voorrang hadden, was een tijdelijke situatie. We hebben dit gedaan vanwege Operatie Ring Zuid om de doorstroming te bevorderen. Vanaf het begin was duidelijk dat de situatie op deze kruising tijdelijk zou zijn en teruggedraaid zou worden. In de oude situatie hadden fietsers geen voorrang, waarbij ze twee rijbanen moesten oversteken. Het afgelopen jaar hebben we hiervan onverwachte effecten gezien. Buurtbewoners hebben ons hierop gewezen, omdat de leefbaarheid onder druk kwam te staan. Met name op maandagen, dinsdagen en donderdagen stonden er lange files aan auto’s die de Plantsoenbrug over wilden steken.”

“Diepenring lijkt een omleidingsroute te worden”

De wethouder vertelt verder: “Vanwege de grote spoorwerkzaamheden is de Stationsweg op dit moment afgesloten voor doorgaand autoverkeer. In de toekomst krijgt de Stationsweg een permanente knip. Wat we nu bij de Plantsoenbrug willen onderzoeken, is wat de effecten hiervan zijn. Door de afsluiting van de Stationsweg lijkt de Diepenring een omleidingsroute te worden voor bepaald verkeer. Wat werkt wel, wat werkt niet? Het is een experiment. Het kan zijn dat we over een aantal weken of maanden voldoende informatie hebben, waarna we de situatie mogelijk weer gaan veranderen.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Fietsers zijn in het nadeel gezet”

De antwoorden zorgen bij GroenLinks voor verbazing. Leemhuis: “Ik denk dat de wethouder gelijk heeft en dat we op dit moment op de noordelijke diepenring, maar ook op het oostelijk deel, meer verkeer zien. Ik denk dat je dan moet gaan zorgen voor minder auto-aanbod. Het is heel goed om dit in een breder perspectief te zien. Sinds afgelopen maandag zijn fietsers in het nadeel gezet bij de Plantsoenbrug. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om het belang van fietsers hierin mee te wegen.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Moeten we bij dit experiment niet breder kijken?”

Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “De wethouder wil kijken naar de effecten van de afsluiting van de Stationsweg. Maar er speelt meer, zoals de afsluiting van de Visserbrug. Het verkeer moet zijn weg zoeken. Is het niet belangrijk dat bij dit experiment breder gekeken wordt?” Pablo Vermerris van Student & Stad vult aan: “Als je kijkt naar de verkeersveiligheid: het afgelopen jaar zijn er 447 verkeersslachtoffers geweest. De huidige situatie bij de brug is gevaarlijker voor fietsers. Hoe beoordeelt de wethouder dit?”

Wethouder Philip Broeksma: “Verkeersveiligheid was in het geding”

Broeksma vertelt dat de situatie bij de Plantsoenbrug aangepast moest worden: “Op de Noorderhaven staat steeds vaker een file van honderden meters. We zien dit toenemen. Op een gegeven moment past het niet meer. Mensen klagen over ronkende dieselauto’s. En ook de verkeersveiligheid wordt een thema. Automobilisten staan in de file, zien nauwelijks vooruitgang en gaan andere wegen zoeken waarbij er bijvoorbeeld tegen het verkeer in wordt gereden. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten.”

“We praten hierover met de Fietsersbond”

Volgens de wethouder was duidelijk dat de situatie waarbij fietsers voorrang kregen tijdelijk zou zijn: “In de oude situatie moesten twee rijbanen overgestoken worden. Of we weer terug willen naar die situatie, dat zal moeten blijken. Daar praten we ook over met bijvoorbeeld de Fietsersbond. In de nieuwe situatie hoeft er één rijstrook overgestoken te worden. Wel lijkt het mij belangrijk dat we kijken naar manieren om de groei van het autoverkeer te beteugelen.” De wethouder kijkt daarbij ook naar de proef in Paddepoel, waarbij de Dierenriemstraat tijdelijk is afgesloten voor autoverkeer. De ChristenUnie merkt tot slot op dat het goed is om in de toekomst eens uitgebreider te praten over het verkeer op de Diepenring.