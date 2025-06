Wethouder baalt van vele kapotte fietsenrekken: “Andere kwaliteit geleverd dan afgesproken”

De kwaliteit van de fietsenrekken in de stalling onder het Forum Groningen laat te wensen over, zo stelt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. Hij spreekt van een ‘andere kwaliteit dan is afgesproken’ en baalt van de vele kapotte rekken. Broeksma benadrukt dat hij ‘er bovenop zit om de situatie structureel te verbeteren.’

Het onderwerp was aangekaart door de fractie van de VVD. Fokke Veenstra: “De fietsenstalling onder het Forum is een populaire en veelgebruikte voorziening in de stad. Gebruikers van de stalling is het waarschijnlijk niet ontgaan dat veel rekken defect zijn, vaak gemarkeerd met gele plaatjes waarop ‘let op ik ben defect’ staat. Onze fractie vindt dit spijtig. Ondanks een recente onderhouds- en reparatieronde, zijn nog steeds talloze rekken buiten gebruik. Een snelle controle ter plaatse leverde al ruim twintig kapotte rekken op.”

Veenstra vertelt verder: “Het is van belang te benadrukken dat het, ondanks de defecte rekken, nog steeds niet is toegestaan om fietsen op straat te plaatsen. Hierop wordt streng gehandhaafd en fietsen worden weggehaald. Voor wie bijvoorbeeld een avondje uitgaat, is de kans groot dat de fiets bij het achterlaten op straat wordt verwijderd. Hoewel handhaving essentieel is, moeten er wel voldoende faciliteiten beschikbaar zijn om fietsen correct te kunnen stallen. Onze partij wil daarom weten: wat gaat hier mis en wat wordt eraan gedaan?”

Student & Stad deelt zorgen en oplossingen gezocht

Student & Stad deelt de zorgen van de VVD. Pablo Vermerris van Student & Stad merkt op: “De VVD stelt in de vragen ook een vraag over de nieuwe fietsenstalling onder de Herestraat, met betrekking tot het type fietsenrekken dat daar gebruikt zal worden. Maar we hebben ook genoeg andere fietsenstallingen, of stallingen in samenwerking met de NS. Hoe kijkt het college daarnaar, ook met betrekking tot de aanbesteding van de nieuwe fietsenstalling onder het Hoofdstation, en verwacht het college ook problemen met de stalling onder de Grote Markt?”

Wethouder Broeksma deelt de zorgen van beide partijen. Hij licht toe: “Afgelopen voorjaar hebben we onderhoud laten uitvoeren aan de rekken in de stalling onder Forum Groningen. Dit onderhoud wordt gepland waarbij rekening wordt gehouden met het aantal en type onderdelen. De defecte rekken zijn aan het licht gekomen na het inplannen van dit onderhoud, waardoor een nieuwe onderhoudsbeurt moest worden aangevraagd. De hoeveelheid kapotte rekken vinden wij onwenselijk.”

Broeksma vervolgt: “Vorige week is de leverancier ter plaatse geweest om onderzoek te doen. Volgende week staat er een afspraak gepland om de vervolgstappen te bepalen en te bespreken hoe de beloofde kwaliteit kan worden bewaakt. Er zullen dan ook concrete afspraken worden gemaakt over wanneer de defecte rekken vervangen zullen worden.”

Toekomstplannen en kwaliteitsbewaking

Broeksma kijkt ook vooruit: “Richting de toekomst evalueren we bij de realisatie van elke stalling zorgvuldig de bestaande stallingen. Zo hebben we bij de stalling aan de Grote Markt en bij de voorbereidingen van toekomstige stallingen nadrukkelijk rekening gehouden met de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen op basis van de ervaringen met de stalling aan de Nieuwe Markt en bij de stations. Dit geldt uiteraard ook voor de keuze van het type rekken.”

“Bij de Grote Markt hebben we gekozen voor een andere leverancier van rekken,” aldus Broeksma. “Omdat we zien dat de rekken aan de Nieuwe Markt vrij snel aan onderhoud toe zijn en de kwaliteit van de vering achteruitgaat. Met de rekken die we gaan gebruiken op de Grote Markt hebben we betere ervaringen. Bij de inrichting van nieuwe en toekomstige stallingen streven we ook naar het gebruik van dezelfde rekken als op de Grote Markt.”

Veenstra van de VVD reageert: “We zijn blij te horen dat de wethouder het ook onwenselijk vindt dat zo’n groot aantal rekken defect is. Maar zou het een idee zijn om vaker onderhoudsrondes te plegen? Zodat je niet in één keer tegen een hele hoop kapotte rekken aanloopt? En is er in de aanbesteding iets misgegaan? Zijn er te weinig indicatoren of is het onderhoudscontract te dun geweest?”

Broeksma besluit: “Op de aanbesteding kan ik niet ingaan. Wat we zien, is dat er een andere kwaliteit geleverd is dan beloofd. Dat is voor ons ook een verrassing. We houden de leverancier aan de contractuele eisen. Het was voor ons ook een verrassing dat er meer rekken kapot bleken te zijn dan we dachten; bij het onderhoud bleken er veel meer defect te zijn. Volgende week komt de leverancier weer, maar we voeren ook het gesprek dat hieraan ten grondslag ligt: hoe kunnen we voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? En kun je nakomen dat de kwaliteit die we afgesproken hebben ook geleverd gaat worden? We zitten er bovenop dat dit structureel verbeterd gaat worden.”