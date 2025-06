Werkzaamheden snelle fietsroute Groningen – Ten Boer van start

De plek waar het nieuwe fietspad gaat aansluiten op de Midscheeps (foto: Gemeente Groningen)

Veel mensen uit Ten Boer fietsen dagelijks naar Groningen: voor werk, school of plezier. De fietsroute die tot nu toe werd gebruikt scoorde laag op de ANWB test. Gebrek aan verlichting en bewegwijzering zorgde voor onveilige situaties. Daar moet nu verandering in komen met de aanleg van een nieuwe, snelle fietsroute. Het project bestaat uit twee verschillende onderdelen: de aanleg van het nieuwe fietspad en aanpassingen aan de Noorddijkerweg. Het nieuwe fietspad gaat aansluiten op het bestaande fietspad op de Midscheeps. Op de Noorddijkerweg komen wegversmallingen en worden de kruisingen veiliger gemaakt.

Fietspad

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in drie verschillende fases. Deze maand gaat fase 1 van start. Tijdens deze fase wordt de locatie van het nieuwe fietspad gereed gemaakt voor de werkzaamheden. Dieren en planten worden in veiligheid gebracht of overgeplaatst, het gras wordt gemaaid, er wordt een hek geplaatst en de bouwweg wordt aangelegd.

Fase 2 begint volgende maand. De fundering van het nieuwe brugdek wordt aangelegd en er komen stalen wanden en een werkvloer. Tijdens fase 3, in oktober dit jaar, wordt het fietspad aangelegd. De grond wordt uitgegraven, er komt een onderlaag, het beton wordt gestort en markeringen en bermen worden aangelegd.

Noorddijkerweg

Bij het ontwerpen van het nieuwe fietspad is op verschillende momenten gesproken met buurtbewoners. Zij gaven aan dat de Noorddijkerweg een drukke route is waar vaak te hard wordt gereden. Tijdens fase 4, de laatste fase beginnend in oktober, gaat deze weg op de schop.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is besloten om vier wegversmallingen aan te leggen. Daarnaast komen er nieuwe verkeersborden, krijgen fietsers voorrang op sommige kruispunten en komen er houten paaltjes voor meer zichtbaarheid.

Informatie

De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor omwonenden. Zij zullen tijdig door de gemeente worden geïnformeerd over omleidingen en (geluids-)overlast. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van de gemeente Groningen.