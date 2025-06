Werkzaamheden aan westzijde van het hoofdstation nu ook in volle gang

Foto Andor Heij. Werktrein op hoofdstation

Het hoofdstation is sinds dit weekeinde helemaal vrij van treinen, want ook aan de westzijde is men begonnen met de werkzaamheden.

Ook daar worden rails vervangen, perrons aangepast en overkappingen aangebracht. De rails worden doorgetrokken, zodat Groningen geen kopstation meer is voor de Arriva treinen. Straks kun je zonder over te stappen op het hoofdstation van Leeuwarden doorrijden naar Bad Nieuweschans en van het noorden van Groningen naar Veendam.

Bussen

Reizigers naar Leeuwarden worden de komende weken met de bus naar Zuidhorn gebracht om daar op de trein te stappen. Tussen Groningen en Delfzijl en Groningen en Eemshaven rijden bussen die bij alle tussenliggende stations stoppen.

Oostzijde

Aan de oostzijde liggen inmiddels weer nieuwe rails, waar werktreinen over rijden en worden de bovenleidingen aangebracht. Ook gaat men aan de slag met de beveiligingssystemen zoals de seinen.

De werkzaamheden aan beide kanten van het station kunnen vanaf het Emmaviaduct en het Herewegviaduct gevolgd worden. “Ik kan me niet voorstellen dat dit allemaal binnen een maand klaar is”, aldus iemand die de werkzaamheden volgt.

Maar volgens alle betrokkenen ligt het werk op schema en gaan er vanaf 13 juli weer treinen rijden vanaf het hoofdstation.