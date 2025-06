Werk- en ontwikkelprogramma werkt

foto: André Huitenga

Het gaat goed met het werk en ontwikkelprogramma, dat schrijft het College van B&W aan de gemeenteraad.

Het Werk- en Ontwikkelprogramma geeft ondersteuning aan mensen met een bijstandsuitkering naar betaald werk. Of als dat niet haalbaar is, naar een volgende stap in hun ontwikkeling. Het doel is gericht op werk of participatie. Als die mensen, via een Wij-team, brugfunctionaris of via de dienst sociale zaken en werkgelegenheid in beeld zijn bij de gemeente gaat de gemeente met ze in gesprek. De gemeente ziet dan vaak dat die mensen een doorbraak maken.

Het programma is ook goed voor de gemeentefinanciën. Het aantal uitkeringen neemt af. In 2020 kwam de gemeente nog 20 miljoen euro tekort op de bijstand, op dit moment is er geen tekort meer.