Werk aan Hoofdstation blijft op schema ondanks tegenslag

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De werkzaamheden aan het Hoofdstation liggen nog steeds op schema, ondanks een kleine tegenslag: vervuilde grond zette het schema op scherp.

De aannemers rond de grootschalige stationsverbouwing (Operatie Groningen Spoorzone) troffen deze week vervuilde grond aan bij spoor 2a. Daardoor liep het werk tijdelijk vertraging op. Volgens Groningen Spoorzone ligt het werk inmiddels weer op schema.

Na afbraak volgt opbouw

De afgelopen weken werd aan de westzijde van het station veel gegraven en voorbereid. Nu wordt deze kant van het station weer opgebouwd. De perrons beginnen vorm te krijgen en de perronkappen worden geplaatst over de hele lengte van het station.

Vanaf het Emmaviaduct is goed te zien dat de oostkant van het station grotendeels weer is opgebouwd. De focus ligt nu vooral op de perronkappen. Die krijgen straks een groene uitstraling. Op het dak komt een laag met speciaal materiaal, zodat er gras op kan groeien.

De Esperantotunnel

Vanaf komende vrijdag vindt er, een weekend lang, een flinke klus plaats buiten het Hoofdstation. Het spoor bij de Esperantotunnel wordt dan volledig opnieuw aangelegd. Er wordt dan zowel overdag als ’s nachts gewerkt. Eerder deze week begon ProRail al met de voorbereiding.

De werkzaamheden zijn nodig vanwege een spoorverzakking, die eind november ontstond tussen station Groningen en Groningen Europapark tijdens werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe fietstunnel. Hierdoor lag het treinverkeer op dat traject bijna een week stil, de langste spoorstremming van het afgelopen jaar in Nederland. Het spoor is tijdens de stremming in november al tijdelijk hersteld.

Tijdens het werk van komend weekend is de fietstunnel onder station Europapark dicht. Lopend met de fiets aan de hand mag wel. De Esperantotunnel in het Zuiderplantsoen blijft open. De Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom waren al afgesloten. Die gaan naar verwachting op 11 en 19 juli weer open.

Nog veel werk na spoorstremming

De treinverbindingen worden op 13 juli weer in gebruik genomen. Maar het werk is dan nog niet af. Er wordt na Operatie Spoorzone nog gewerkt aan de fietspaden, de wegen en het groen rondom het Hoofdstation. Ook moeten er op het station zelf nog veel werkzaamheden worden afgemaakt. Ook aan het busstation wordt nog een klein jaar doorgewerkt. Tenslotte is er nog de nieuwe fietstunnel, waarvan nog niet bekend is wanneer de aanleg gaat beginnen.