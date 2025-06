Weer wordt snel warmer, tropische dagen in het verschiet

Foto: Joris van Tweel

Na een korte ‘kwikdip’ zetten de temperaturen de komende dagen een flinke stijging in. Alle bewolking trekt weg om ruim baan te maken voor zonneschijn. Dat alles brengt een tropisch warm weekend in het vooruitzicht.

Door Johan Kamphuis

Donderdag zijn er perioden met zon maar neemt de bewolking in de loop van de ochtend toe. In de middag is het wisselend bewolkt en klaart het later weer op. Het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 of 3.

In de nacht naar vrijdag is het fris, met minima tussen 6 en 9 graden. De rest van vrijdag wordt een rustige en zonnige zomerdag. De maximumtemperatuur schommelt rond 23 graden.

Tropische temperaturen

Zaterdag wordt het zeer warm tot tropisch met een maximumtemperatuur van 29 of 30 graden. Daarbij is het zonovergoten en rustig weer. Doordat de lucht droog is, zal het nog niet benauwd aanvoelen.

Er volgt een tropennacht met minima die pas tegen zonsopkomst tot iets onder de 20 graden duiken en in de Stad blijft het kwik er zelfs ruim boven.

Wordt het zondag tropisch en bloedheet of gaan de scherpste randjes dan al van de hitte af? En wat voor weer krijgen we na het weekend? Luister om 8:50 uur naar het radioweerpraatje tijdens de OOG-Ochtendshow of lees het uitgebreide weerbericht op de weerpagina.