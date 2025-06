Weekendvoetbal ook in tweede en derde klasse: “Dat zag je aankomen”

Foto Andor Heij. GRC Groningen - GVAV Rapiditas

De KNVB gaat vanaf het seizoen 2026-2027 ook weekendvoetbal invoeren in de tweede en derde klasse. Nu is er nog sprake van een gescheiden zaterdag en zondagafdeling. De Groninger amateurclubs gaan de plannen bestuderen.

Het nieuws was vers van de pers voor de clubs. “Je overvalt me er een beetje mee”, aldus Jan van der Lei, voorzitter van derdeklasser Helpman. Helpman stapte vorig seizoen over van de zondag naar de zaterdag. “Maar je zag het natuurlijk wel aankomen met die reisafstanden. Die worden op zondag steeds groter, omdat er zo veel clubs overstappen naar de zaterdag”.

Leegloop op zondag

Dat is inderdaad één van de redenen van de KNVB om naast de top van het amateurvoetbal ook weekendvoetbal in te voeren in de tweede en derde klasse. “De afname van teams die uitkomen op de zondag leidt tot langere reisafstanden en maakt het ook steeds lastiger om tot gelijkwaardige competities te komen op dit niveau”, schrijft de KNVB daarover.

Het niveau van het voetbal op zondag daalt door alle overstappers. “Je wist dat dit ging komen”, zegt Jelle Slagter, voorzitter van tweedeklasser GVAV Rapiditas. Zijn club stapt dit seizoen over van de zondag naar de zaterdag. “De zondag loopt keihard leeg”.

Bestuderen

“Het mailtje van de KNVB kwam gisteren binnen en vanavond hebben we bestuursvergadering”, vervolgt Slagter. “Dan hoop ik er meer over te horen. Zo is het nog niet duidelijk of je in een gemengde poule komt of in een competitie met alleen zaterdagclubs. We hebben er trouwens geen enkel probleem mee als we enkele wedstrijden op zondag moeten spelen”.

Christelijk bloed

De thuisspelende club bepaalt de speeldag, behalve als het om een principiële zaterdagclub gaat. Die clubs mogen alles op zaterdag afwerken. “Wij hebben nog geen christelijk bloed gekregen, want Helpman speelt nog maar een jaar alleen op zaterdag”, lacht van der Lei. “Maar we zien het wel tegemoet. De KNVB beslist uiteindelijk toch”.

In de kelder blijft de scheiding

In de vierde en vijfde klasse blijft het zaterdag en zondagvoetbal voorlopig wel gescheiden. Volgens de KNVB is daar nog voldoende aanbod van clubs en is de noodzaak om te mengen dus niet groot.