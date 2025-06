Waterschappen controleren kwaliteit van zwemwater

Elke zomer houden de waterschappen de kwaliteit van het zwemwater bij. Dit is belangrijk omdat verontreinigd water gezondheidsrisico’s kan veroorzaken.

Zo wordt er onder andere gekeken naar de Ph waarde, de temperatuur, de helderheid, maar ook of er blauwalgen of gevaarlijke bacteriën in het water zitten.

Blauwalgen kunnen mensen erg ziek maken. Zo veroorzaken ze huidirritaties en maag en darmklachten. Blauwalgen zijn net zoals mensen actief onder warme watertemperaturen. Daarom is het in warm weer extra belangrijk om hier goed op te controleren.

Waterschappen raden aan om voor het zwemmen in natuurwater het zwem-advies te checken. Dit kan op de website www.zwemwater.nl, maar er staan ook borden op de gecontroleerde locaties die je vertellen hoe veilig het water is om in te zwemmen.