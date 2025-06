Waterschap start publiekscampagne met speciale bankjes

Foto via Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is deze week begonnen met ‘Jouw Waterwereld’. De campagne laat inwoners op een leuke manier kennismaken met het werk van het waterschap.

Voor de campagne komen er binnenkort meerdere speciale bankjes in de vorm van een duikplank bij waterwerken zoals gemalen, sluizen en dijken. De eerste bank staat bij het waterschapshuis aan de Stedumermaar in Groningen. Later dit jaar volgen onder meer een bankje bij gemaal De Waterwolf in Electra en bij de coupures in Delfzijl.

Elk bankje heeft een verrekijker als symbool voor zichtbaarheid en beleving. Vanaf de bankjes starten fiets- en wandelroutes. Onderweg leren bezoekers meer over schoon, veilig en voldoende water. Meer informatie over de campagne en de routes is hier te vinden.