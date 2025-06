Waar is het koel in de gemeente Groningen? Maak je eigen hitteplan

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is warm weer en dat blijft ook de komende dagen het geval. Vooral vandaag en morgen wordt het erg warm, volgens OOG weerman Johan Kamphuis komt de middagtemperatuur dinsdag en woensdag boven de dertig graden en ook in de avonden zal het lang warm blijven.



Hier is een overzicht te vinden op welke plekken je terecht kunt als de warmte je even teveel is geworden. Op deze manier kun je je eigen hitteplan samenstellen.

Koele musea en bezienswaardigheden

Perfect om af te koelen én wat cultuur op te snuiven kun je natuurlijk terecht in een museum! Vanwege de kunst is daar een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid. Het Groninger Museum is op maandag gesloten, maar op andere dagen kun je vanaf 10 uur terecht. Om 11 uur gaat de Olle Grieze (de Martinitoren) open. Ideaal als je lekker actief wilt zijn en toch koel wilt blijven. Daarnaast staat het Groninger Forum, daar kun je gratis naar binnen en om af te koelen.

Afkoelen in het water

Verder kun je natuurlijk afkoelen in water. Check de kwaliteit van je zwemwater op de zwemwater.nl. Zo wordt het op dit moment afgeraden om in de Hoornse Plas te gaan zwemmen vanwege vanwege zwemmersjeuk, maar voor bijvoorbeeld in de Kardingerplas en Paterswoldsemeer zijn geen problemen aangetroffen. Wil je in het centrum blijven, dan kun je terecht op het Stadsstrand bij DOT.

In de zomer zijn de openlucht- en natuurzwembaden geopend. Zo kun je bij De Papiermolen en Hoogkerk terecht voor een verfrissende duik. Houd er wel rekening mee dat tot en met 4 juli in Hoogkerk de zwemvierdaagse plaatsvindt, waardoor het avondzwemmen is komen te vervallen.

Afkoelen in de schaduw

Je kunt ook de schaduw opzoeken, in bijvoorbeeld het Noorderplantsoen, Het Roege Bos in de wijk De Held, of in het Sterrebos. En wat dacht je van het mooie pleinbos op de Grote Markt in combinatie met de nieuwe fontein? En bij de Der Aa-kerk kun je ook heerlijk in de schaduw zitten, ze hebben de stoeltjes alvast voor je klaargezet. In Haren kun je terecht in het Burgemeester Boeremapark en in Ten Boer is het lekker koel in het Prinses Amaliapark.

Algemene tips

Verder is het sterk aan te raden om je goed in te smeren met zonnebrandcrème en ook om voldoende te drinken. Een overzicht van alle watertappunten is te vinden op waterbedrijfgroningen.nl. Zo kun je onder andere er eentje in de binnenstad op het Broerplein bij de Universiteitsbibliotheek vinden en er is ook eentje in het Noorderplantsoen bij het rode klimrek. Daar staat trouwens ook een zogeheten smeerpaal, waar je gratis zonnebrandcrème kunt tappen.

En vergeet ook niet om voor huisdieren voldoende water te bieden en om ze uit de volle zon te houden.

Het goede nieuws is dat op donderdag de koelte wordt ingezet. Meer informatie hierover is te vinden in het weerbericht van weerman Johan Kamphuis.