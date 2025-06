VVD maakt zich zorgen over verkeersveiligheid door hoog onkruid

Raadslid Rik Heiner neemt de proef op de som aan de Verlengde Hereweg. Foto: ingezonden

De VVD-fractie in de gemeenteraad maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid. Hoog onkruid in de bermen belemmert namelijk het zicht, en de partij roept het college op om hiertegen actie te ondernemen.

“Aan de Verlengde Hereweg is er sprake van een gevaarlijke situatie,” vertelt raadslid Rik Heiner. “Het onkruid staat zo hoog dat bijvoorbeeld fietsers naderende automobilisten niet kunnen zien. En omgekeerd geldt hetzelfde: de automobilist ziet de fietsers ook niet. Het gaat bovendien niet om één plek, maar om de volledige middenberm van deze weg.” Het raadslid probeerde de situatie met een filmpje in beeld te brengen: “In het filmpje zie je hoe laat je een auto ziet ten opzichte van een lijnbus.”

Beheerstrategie openbare ruimte

Afgelopen herfst is de beheerstrategie voor de openbare ruimte door de gemeenteraad behandeld. Dit plan benadrukt dat groen de ruimte moet krijgen, en er wordt gewerkt aan het ‘herwilderen’ van de openbare ruimte. Bij deze strategie worden zaken meer op hun beloop gelaten. Tijdens die vergadering uitte de VVD al haar zorgen. Fokke Veenstra: “Minder vaak de bermen maaien wordt gepresenteerd als een maatregel voor meer biodiversiteit. Maar het negatieve aspect is dat gras langer wordt, waardoor het zicht van automobilisten en fietsers belemmerd wordt. Mijn partij maakt zich daar zorgen over.” De wethouder deelde die zorg toen niet en gaf aan dat er op kruisingen en hoeken gemaaid blijft worden, zodat het zicht voor verkeersdeelnemers goed blijft.

“Het kan echt nog beter”

Toch gebeurt dit op de Verlengde Hereweg niet. Heiner: “Die uitspraken die toen gedaan zijn, stroken niet met de werkelijkheid. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat het wel beter gaat in vergelijking met vorig jaar. Op kruispunten en bij rotondes zie je bijvoorbeeld dat dit jaar de randen worden gemaaid. Dat maakt de situatie echt veiliger. Maar hier op de Verlengde Hereweg gebeurt dat niet. En in de gemeente zijn er meer van dergelijke locaties te vinden, dus het kan echt nog beter.”

“Maai Mei Niet is al even afgelopen”

De VVD heeft via het systeem van de gemeente een melding ingediend. “Die melding heb ik een aantal dagen geleden gedaan, maar ik heb daar nog niks op gehoord. De gemeente heeft altijd aangegeven dat er naar aanleiding van meldingen gemaaid wordt. Inmiddels is ‘Maai Mei Niet’ alweer ruim twee weken geleden afgelopen, en is het dus tijd om te maaien. Wij vinden dat deze gevaarlijke situatie snel opgelost moet worden.” Met de vragen vraagt de VVD of het college locaties beter in de gaten wil houden. Daarnaast wordt gevraagd of deze berm aan de Verlengde Hereweg gemaaid kan worden.

De vragen zullen woensdagmiddag beantwoord worden tijdens het Politieke Vragenuurtje.