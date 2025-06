VVD maakt zich zorgen over kapotte fietsenrekken onder Forum

Foto via Gemeente Groningen

De VVD-fractie in de gemeenteraad wil dat er snel iets wordt gedaan aan de hoeveelheid kapotte fietsenrekken onder het Forum in Groningen.

Ondanks recent onderhoud zijn er nog steeds veel rekken stuk, stelt Fokke Veenstra namens de VVD: “Al maanden zijn tientallen fietsenrekken kapot. Hoewel er recent onderhoud is uitgevoerd, zijn er nog steeds veel rekken kapot.”

De partij vraagt het stadsbestuur daarom om een blijvende oplossing. Ook wil de VVD dat bij de nieuwe fietsenstalling onder de Herestraat wordt geleerd van de fouten met de rekken onder het Forum. Veenstra besluit: “De parkeerdruk op de stallingen in het centrum is hoog, mede omdat er in de binnenstad stevig wordt gehandhaafd op foutgeparkeerde fietsen. Dan moet je als gemeente zorgen dat de stallingen die je aanbiedt, ook echt functioneren.”