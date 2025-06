Vrijwilligersorganisatie Humanitas viert tachtigjarig jubileum

Vrijwilligersorganisatie Humanitas bestaat tachtig jaar. Humanitas is een landelijke organisatie met 78 locaties verspreid door heel Nederland waaronder in de gemeente Groningen. De vrijwilligersorganisatie biedt ondersteuning aan mensen in verschillende, moeilijke situaties.

In 1945 werd Humanitas vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht met als doel gelijkwaardige zorg te bieden en niemand uit te sluiten. Het ondersteunen van kinderen uit NSB-gezinnen was één van de eerste werkzaamheden die de vrijwilligersorganisatie uitvoerde. Daarvoor waren het voornamelijk kerkgenootschappen die zorg en ondersteuning boden in de vorm van vrijwilligerswerk.

Tegenwoordig voert Humanitas veel verschillende werkzaamheden en activiteiten uit in de gemeente Groningen. Een aantal van die werkzaamheden bedragen, activiteiten voor kinderen uit arme gezinnen, ondersteuning bij geldzaken en administratie, het begeleiden van vluchtelingen en mantelzorgondersteuning.