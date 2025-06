Vrijwilligers gezocht voor inzameling hulpgoederen Oekraïne

Dit weekend is er door een grote groep vrijwilligers een opruimactie gehouden in De Loods. Foto: Willemijn Kemp

De Sociale Brigade in Haren is op zoek naar vrijwilligers die een handje kunnen helpen bij het inzamelen en verwerken van hulpgoederen voor Oekraïne. Willemijn Kemp van de organisatie vertelt dat iedereen welkom is.

Willemijn, jullie zoeken specifiek vrijwilligers voor de locatie aan de Ulgersmaweg in de stad, toch?

“Dat klopt. Aan de Ulgersmaweg hebben we De Loods. Dat is de locatie waar hulpgoederen voor Oekraïne worden ingezameld. Vanaf deze plek worden ze naar verschillende gebieden in Oekraïne gebracht. Afgelopen weekend hebben we een grote opruimactie gehouden. Je moet je voorstellen dat er veel spullen worden ingebracht – goede, maar soms ook minder goede spullen. De afgelopen periode heeft men niet altijd durven zeggen dat bepaalde spullen eigenlijk niet goed zijn. Daarom hebben we nu orde op zaken gesteld.”

Gaat het spreekwoord ‘een gegeven paard niet in de bek kijken’ op?

“Ja, toch wel. Maar spullen die kapot zijn, die kunnen we gewoon niet naar Oekraïne sturen. En natuurlijk is daar wel een gradatie in aan te brengen. Als er spullen naar het front worden gestuurd, dan heeft het geen zin om daar hele nieuwe spullen voor uit te kiezen. Dus op die manier maken we een verdeling. Onze spullen gaan naar verzamellocaties in Lviv, Charkiv en Cherson. Vanaf die locaties gaan de hulpgoederen naar hun definitieve bestemming.”

Op dit moment zoeken jullie vrijwilligers die jullie in De Loods aan de Ulgersmaweg kunnen helpen?

“Klopt. Het gaat om de zaterdagen, waarbij we tussen 13.00 en 17.00 uur actief zijn. Vrijwilligers helpen bij het inzamelen, beoordelen, inpakken, voorbereiden voor transport en het ordenen van de goederen. Daarnaast zoeken we ook mensen die handig zijn met het in elkaar timmeren van houten bakken. Deze houten bakken gebruiken we om bijvoorbeeld speelgoed in te stoppen, waardoor we dit makkelijk kunnen vervoeren.”

Weten organisaties en instellingen jullie goed te vinden met betrekking tot het aanleveren van hulpgoederen?

“We krijgen constant spullen binnen, maar we denken dat het nog meer kan zijn. Daarom blijft ook de oproep dat als je bruikbare hulpgoederen hebt, je deze aan ons kunt geven. Dan moet je denken aan matrassen, bedlinnen, hygiëneproducten, kleding, houdbaar voedsel, pijnstillers, maar ook speelgoed, kleurpotloden en schriftjes. Maar ondertussen zien we ook dat er spullen bij ons ingebracht worden waar we niks mee kunnen. Wat moeten we nu met kunstkerstbomen? En ook met glazen kunnen we helemaal niks. Veel hulpgoederen worden overigens bij ons gebracht, maar we zoeken ook vrijwilligers met een rijbewijs die het leuk vinden om hulpgoederen bij instellingen of organisaties op te halen.”

Is iedereen welkom als vrijwilliger?

“Jazeker. Onlangs heeft zich een dame van 23 jaar aangemeld die nog studeert. Maar we hebben ook vrijwilligers van in de 70. Het is een heel gemêleerd gezelschap. Afgelopen zaterdag waren er dertig mensen aanwezig. De helft daarvan is Oekraïens. Dus je hebt het ook over een hele mooie smeltkroes. Als je dus wilt helpen, iets wilt doen, dan ben je van harte welkom bij ons. En hulp blijft onverminderd belangrijk. De oorlog woedt voort. Dit weekend kwamen er bijvoorbeeld nog berichten binnen dat acht dorpen in het oblast Soemy geëvacueerd moesten worden vanwege de naderende Russische dreiging.”

Zoeken jullie naast vrijwilligers voor De Loods ook nog andere vrijwilligers?

“We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Wat we zien, is dat er nog wekelijks Oekraïners hier arriveren die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld. In Groningen verblijven op dit moment zo’n 1.500 Oekraïners. Wij bieden hun bijvoorbeeld taallessen aan. Voor de locatie in het Nescio in Haren zoeken we iemand die het leuk vindt om Engelse lessen te geven. Op locaties in de stad zoeken we mensen die Nederlandse lessen willen geven en we zoeken een coördinator die het aanbieden van lessen op verschillende locaties kan stroomlijnen.”

Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen terecht op de website van de Sociale Brigade voor contactinformatie. Of ze kunnen een e-mail sturen naar dit adres.