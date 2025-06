Vrijheid op drie wielen in Beatrix kinderziekenhuis: fiets met infuuspaal laat kinderen zorgeloos rondrijden

Het Beatrix kinderziekenhuis ontving donderdag een cadeautje van de Ronde van Drenthe: de ‘Infuuts’. De speciale fiets heeft achterop een infuuspaal, zodat kinderen zich vrij door het ziekenhuis kunnen bewegen.

De Infuuts is een speciaal fietsje: een driewieler en infuuspaal ineen. Op deze manier kan het kind zich vrij over de afdeling bewegen zonder dat er een ouder of verpleegkundige achteraan moet hollen. De ouders en verpleegkundigen hebben de handen dus even vrij en het kind ervaart ultiem plezier. De Infuuts in Groningen is de tweede in heel Nederland: het UMC Utrecht heeft er sinds vier maanden een.

De Ronde van Drenthe schenkt ieder jaar een kinderfietsje aan het kinderziekenhuis in het UMCG. De schenking van de fietsjes is mogelijk doordat het inschrijfgeld van voor de toereditie van de Ronde van Drenthe naar dit goede doel gaat. Deze traditie begon toen een van de kinderen van de sponsoren van de ronde in het kinderziekenhuis kwam te liggen.

Het Beatrix kinderziekenhuis is ontzettend blij met de schenking. Bewegen is ontzettend belangrijk voor kinderen en al helemaal voor zieke kinderen, zowel fysiek als mentaal. Het kinderziekenhuis wil graag al haar afdelingen van een Infuuts voorzien, maar dit gaat niet zonder externe sponsoring.