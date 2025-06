Vrijdag vanwege staking geen NS-treinen; ook geen alternatief vervoer

Foto: TreinBas - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77275321

Vrijdag rijden er in het hele land geen NS-treinen vanwege de aangekondigde personeelsstaking. Het betreft een 24-uursstaking die begint vrijdagochtend om 04.00 uur en eindigt zaterdagochtend om 04.00 uur.

Er is dan ook geen alternatief vervoer. Dat valt volgens de NS niet te regelen. Bovendien geldt in ons land het stakingsrecht, wat inhoudt dat de NS geen alternatieven mag inzetten tijdens een staking.

De personeelsstaking in Midden-Nederland die vakbond FNV heeft uitgeroepen, heeft gevolgen in het hele land, omdat de treinenloop voor het overgrote deel vanuit het midden van het land wordt geregeld. Er kunnen dus ook geen treinen in andere provincies rijden. Alleen de internationale treinen lijken volgens de NS voorlopig wel te rijden.

De NS zegt het enorm vervelend te vinden voor de reizigers, zeker omdat dan ook een lang Pinksterweekend begint. “De staking gaat over cao-onderhandelingen. Er lopen op dit moment geen gesprekken, maar wij willen er graag over doorpraten.” Onder de cao vallen zo’n 17.500 NS-werknemers. Hun cao is sinds 1 maart verlopen. Omgerekend biedt NS in de nieuwe cao een loonsverhoging van 2,55 procent per jaar. “Dat is nog minder dan de inflatie, dan ga je er dus feitelijk op achteruit,” zegt onderhandelaar Jongsma. “Onze inzet is een loonsverhoging van 6 procent.”

Ook voor de komende weken heeft de FNV stakingen aangekondigd. Zo zijn er op 10 juni plannen voor het westen van het land, op 12 juni voor het noordwesten en oosten, en op 16 juni in het noorden en zuiden. Als de NS en de vakbonden daarna nog geen cao-akkoord hebben gesloten, volgen er mogelijk landelijke stakingen.

Vervoerder Arriva zegt dat in Groningen en Friesland haar treinen gewoon volgens de dienstregeling rijden.