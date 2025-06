Vrijdag opnieuw geen treinen van NS in het noorden

Foto: TreinBas - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77275321

Het spoorpersoneel gaat vrijdag opnieuw staken. Dat meldt de spoorvakbond VVMC. Medewerkers in het noorden en het zuiden van Nederland leggen het werk neer.

Onder de regio noord vallen de standplaatsen Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Lelystad. Onder de regio zuid vallen standplaatsen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De staking duurt van vrijdag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur.

Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de dienstregeling. Het is best mogelijk dat er dan in heel het land geen treinen van de NS rijden. Door de staking van vorige week vrijdag en dinsdag lag het treinverkeer in het hele land plat. Door de staking van komende donderdag ging een streep omdat deze niet op tijd was aangemeld.

De VVMC, de grootste vakbond bij NS, ligt samen met FNV en CNV al tijden in conflict met de NS over een nieuwe cao. De NS biedt een loonsverhoging van 2,55 procent. De vakbonden eisen minimaal 6 procent.