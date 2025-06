Vrijdag mix van zon en wolken

Vrijdag is er af en toe zon, maar overheersen de wolken. Het blijft droog bij 22 graden. Er staat een matige westelijke wind windkracht 3 tot 4. Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar ongeveer 16 graden. Zaterdag is er veel bewolking zou er lokaal nog een spatje motregen kunnen vallen. Het is klamme dag bij 23 graden. Er waait een matige westelijke wind, windkracht 3 tot 4.

Zondag zijn er, met een naar oost draaiende wind, flinke perioden met zon. Toch verloopt de dag niet helemaal stralend. Het wordt warm met een maximumtemperatuur rond 25 of 26 graden.

Het kwik loopt na het weekend verder op en bereikt dan tropisch waarden. Daarover meer op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow.