Vrijdag buien met tijdelijke opklaringen

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen houdt het wisselvallige weer aan. De temperaturen liggen gedurende het Pinksterweekend onder het jaargemiddelde.

Vrijdagochtend begint met buien. In de middag klaart het tijdelijk op met zonnige momenten. Later op de middag trekt vanuit het westen opnieuw een buiengebied over met kans op onweer. In de avond wordt het geleidelijk droger. Het wordt 18 graden.

Zaterdag start met buien. In de middag nemen de buien in activiteit toe met kans op onweer. Het wordt 17 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Eerste Pinksterdag verloopt ook wisselvallig, waarbij de temperatuur nog verder wegzakt naar 16 graden. De wind blijft krachtig doorwaaien uit het westen tot noordwesten.

Op maandag, Tweede Pinksterdag, zijn er regelmatig opklaringen. ’s Middags neemt de kans een bui toe. Bij een matige wind uit het westen wordt het dan 18 à 19 graden.