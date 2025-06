Vrijdag 23 graden, daarna tropische dagen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Nog op zoek naar een zonvakantie? Geen zorgen, Groningen is van alle markten thuis. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan Stadjers een zonovergoten en tropisch weekend tegemoet.

“Vrijdag is het zonnig en droog. Het wordt 23 graden bij een zwakke of matige wind die draait van het noorden naar het noordoosten, windkracht 2 tot 3. In de nacht minima temperaturen rond 12 graden.

Zaterdag wordt een tropische dag met temperaturen rond 30 graden. Het is rustig en zonovergoten weer. Na een warme avond met om 20:00 uur nog een temperatuur van rond 28 graden koelt het pas tegen de ochtend af naar rond of iets onder de 20 graden.

Zondag wordt het zeer warm tot waarschijnlijk opnieuw tropisch met temperaturen rond 28 tot 31 graden. Er is veel zon maar het is niet stralend. In de loop van de middag steekt een stevige westenwind op en stroomt koelere zeelucht ons gebied binnen. De temperatuur daalt dan snel. In de nacht is er kans op een bui.

Na het weekend gaat het roer in ieder geval tijdelijk om. Lees er alles over op de weerpagina of luister naar het dagelijkse weerpraatje om 8:50 tijdens de OOG-Ochtendshow.”