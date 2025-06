Vooruitgang bij aanpak armoede en schulden

Foto: Chronomarchie via Pixabay

De gemeente boekt duidelijke vooruitgang met het Uitvoeringsprogramma brede aanpak armoede en schulden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het programma.

Volgens het college van B&W is er meer vertrouwen, eenvoud en maatwerk in de steun aan inwoners met geldzorgen. Sinds maart vorig jaar werkt de gemeente aan meer financiële rust en zekerheid voor inwoners. De nadruk ligt op een betere aansluiting bij de leefwereld van mensen: doen wat nodig is, op een manier die werkt voor de inwoner.

Het programma is onderverdeeld in drie lijnen: fatsoenlijk inkomen, schulden voorkomen en armoede doorbreken. Wethouder Eelco Eikenaar: “Het is heel belangrijk te werken vanuit vertrouwen en aan te sluiten bij wat onze inwoners écht nodig hebben. Het geeft rust, ruimte en waardigheid aan mensen die geld tekortkomen.”

Werken vanuit vertrouwen betekent onder meer dat het aanvragen van bijstand simpeler is geworden. Ook is er de witgoedregeling en eenvoudiger bijstand voor mondzorg. Ook is er de website ‘datgeldtvoormij.nl, waar inwoners zelf kunnen zien op welke regelingen ze recht hebben.

Verder zet de de gemeente sinds vorig jaar in op meer hulp in de wijk. WIJ Groningen heeft extra capaciteit gekregen voor financiële vragen en ondersteuning. Hierdoor kunnen inwoners eerder en sneller geholpen worden, bijvoorbeeld bij een schuldenregeling.