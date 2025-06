Voorronde NK sabreren in de Champagnebar in Groningen

Maandagmiddag vond een bijzondere wedstrijd plaats bij de Champagnebar aan de Zuiderkerkstraat in Groningen. Dertig deelnemers streden om een finaleplek van het Nederlands Kampioenschap sabreren: het traditioneel ontkurken van een fles champagne met een sabel.

Sikkom was aanwezig en deed verslag van de wedstrijd.

Het was een bijzonder spektakel op het grasveld voor de Nieuwe Kerk, tegenover de Champagnebar. De deelnemers mochten één voor één het podium betreden om hun ontkurking te laten zien. Zij werden beoordeeld door een jury, aangesloten bij het Franse ‘Confrérie du Sabre d’Or’ – een vereniging die zich bezighoudt met ‘sabreren en genieten van champagne’.

De juryleden, gekleed in een cape en met witte handschoenen, kozen uiteindelijk een top drie. Deze drie winnaars mogen in september, samen met tweehonderd anderen, meedoen aan het Nederlands Kampioenschap sabreren in Ahoy Rotterdam.

