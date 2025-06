Vondst restanten citadel Arx Nova zorgt voor vertraging werkzaamheden Hoofdstation

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De werkzaamheden op en rond het Hoofdstation in Groningen hebben een kleine vertraging opgelopen. De oorzaak: de vondst van restanten van de historische citadel Arx Nova. Gerrit Wessels van Groningen Spoorzone vertelde in het radioprogramma OOG op Zaterdag dat de werkzaamheden hierdoor 24 uur hebben stilgelegen.

Gerrit, operatie Groningen Spoorzone begon op 10 mei. Lopen de werkzaamheden op schema?

“In principe verloopt alles volgens schema. Op sommige onderdelen en locaties lopen we wat achter, maar dat zijn geen achterstanden die tot grote problemen leiden. We verwachten dit in de resterende periode van de werkzaamheden recht te trekken. Daarnaast zien we ook dat we bij andere deelprojecten wat voorlopen op schema. Je kunt bij zulke werkzaamheden nou eenmaal tegen verrassingen aanlopen.”

Jullie hebben iets bijzonders ontdekt, hè?

“Jazeker. We zijn tijdens de werkzaamheden restanten van de citadel Arx Nova tegengekomen. Om heel specifiek te zijn: wat we in de grond tegenkwamen, was een uitloper van deze oude citadel. We hebben vaten wijn aangetroffen, maar ook botten, potjes en pannetjes. Als zoiets wordt aangetroffen, dan wordt het werk neergelegd. Een specialistisch team van archeologen gaat vervolgens ter plekke aan de slag om te bepalen wat er precies is gevonden en hoe dit het beste in kaart kan worden gebracht. Uiteindelijk heeft het werk op deze plek 24 uur stilgelegen. Die achterstand zijn we nu aan het inlopen.”

Citadel Arx Nova

De Arx Nova, ook wel bekend als het ‘Kasteel van Alva’, was een voormalige citadel die in de late 16e eeuw werd gebouwd. Deze vesting werd op bevel van de Spaanse hertog Alva aangelegd tussen 1569 en 1577, in een tijd van grote onrust en opstand in de Nederlanden. De ligging was strategisch, net buiten de stadspoorten, ongeveer waar nu het Hereplein ligt. De meest westelijke punt lag ten noorden van het huidige Hoofdstation. De bouw van de Arx Nova diende als een directe bestraffing en dwangmiddel voor de opstandige Groningers, die zich verzetten tegen het Spaanse gezag. Het was een zichtbaar symbool van Spaanse macht en controle over de stad en haar omgeving, en de kosten voor de bouw moesten bovendien door de Groningse bevolking zelf worden opgebracht. Hoewel de Arx Nova nooit volledig is voltooid, bestond het complex uit indrukwekkende bastions en brede grachten.

Als je nu boven het project gaat vliegen: waar staan we op dit moment?

“Het belangrijkste is denk ik dat het vorige week gelukt is om de busonderdoorgang bij het Hoofdstation in te schuiven. Deze onderdoorgang is inmiddels ook met grond aangevuld. Waar we ons nu langzaam op focussen, is de westkant van het Hoofdstation. De afgelopen weken konden er geen treinen rijden tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Dat blijft voorlopig zo. Vanuit Zuidhorn en vanaf het Noorderstation konden er wel treinen rijden naar Groningen. Dit stopt komende zaterdag 14 juni. Vanaf dat worden de sporen aan de westkant weggehaald. Dat gaat een behoorlijke kluif worden.”

Dat betekent dat reizigers dus volledig zijn aangewezen op bussen…

“Klopt. Maar dit is allemaal goed geregeld door zowel de NS als Arriva. We hebben het over een groot project waar ik zelf inmiddels zeven jaar aan werk. Deze periode is het grote moment waar we naartoe gewerkt hebben. Een goede afstemming met alle betrokken partijen is daarbij belangrijk. Dat geldt voor de vervoersbedrijven, maar ook voor een bedrijf als Strukton, of voor de restaurateur die de kappen van het Hoofdstation gerestaureerd heeft. Die worden in deze periode teruggeplaatst. Een goede planning is essentieel en we zien dat dit goed gaat.”

In deze periode komen veel mensen ook een kijkje nemen bij de werkzaamheden. Hebben jullie daar last van?

“De bouwplaats zelf is helemaal afgesloten. Beveiligingspersoneel en verkeersregelaars zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. De belangstelling zelf vinden we alleen maar leuk. Je hebt het ook over een heel groot project. Een project dat vanaf het Emma- en Herewegviaduct goed te volgen is. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van een uitkijktoren bij de Achterweg, aan de zuidzijde van het Hoofdstation.”



Luister hieronder naar Wessels die vertelt dat de werkzaamheden in principe volgens schema verlopen: