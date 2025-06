Volle bak voor eerste Nacht van de Vluchteling in Groningen: “Je loopt voor mensen op de vlucht”

Foto: Jesse Wensing

De eerste editie van de Nacht van de Vluchteling, die zaterdagavond in Groningen plaatsvindt, trekt het maximale aantal van zeshonderd wandelaars. Dat meldt de organisatie.

Landelijk wordt het evenement voor de zestiende keer gehouden, maar dit jaar is Groningen voor het eerst toegevoegd. Deelnemers lopen een afstand van tien, twintig of veertig kilometer en zamelen daarmee geld in voor het goede doel. Met de wandeltocht wordt aandacht gevraagd voor de miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Start en finish zijn bij Stadslab Groningen op het Suikerterrein. De afstanden van tien en twintig kilometer worden in de avonduren gelopen, terwijl de veertig kilometer om middernacht start. Bij deze langste afstand loopt men via Haren, Eelde en Hoogkerk weer terug naar de stad.

Aanvankelijk waren er vijfhonderd startplekken beschikbaar. De belangstelling was echter zo groot dat de organisatie nog honderd extra startplekken heeft toegevoegd. Onder andere de fractie van GroenLinks uit de gemeenteraad neemt met zes personen deel aan het evenement. Elte Hillekens namens deze partij: “Als je naar een willekeurig journaal kijkt, zie je de beelden: mensen die op de vlucht zijn voor geweld of honger. Binnen onze fractie leefde heel sterk het gevoel dat we iets wilden doen. Op de fractiekamer is het idee geopperd om deel te nemen aan dit evenement. Zes fractieleden zeiden toen: we gaan dit doen. Samen met Benni Leemhuis loop ik de 40 kilometer. En wat dan bijzonder mooi is, is dat je ziet dat dit partijoverstijgend is, want ook Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren loopt deze afstand. De andere vier fractiegenoten lopen een andere afstand. Maar ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat het niet gaat over het aantal kilometers dat je loopt, maar over de intentie waarmee je aan de start verschijnt.”

Vorig jaar deden landelijk zevenduizend deelnemers mee aan het evenement, waarmee in totaal 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Dit jaar gaat de opbrengst naar aardbevingsslachtoffers in Myanmar, noodhulp in Congo en ontheemde Syriërs.