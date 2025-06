Volkstuinvereniging voorzichtig optimistisch over behoud grond: “Lijkt erop dat de grond gespaard blijft”

Golden Raand Volkstuinencomplex

Nog geen champagne en de vlag in top bij volkstuinvereniging Golden Raand in Vinkhuizen. Afgelopen woensdag maakte wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer bekend dat er scenario’s worden onderzocht waarbij de volkstuinvereniging geen grond hoeft in te leveren.

“Zijn we blij?”, herhaalt voorzitter Mennie Oosterhuis van het volkstuinencomplex de vraag. “Op dit moment staat het nog niet zwart op wit. De uitspraak is ook gedaan door Wijnja, terwijl het nieuwbouwproject in de portefeuille van wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) thuishoort. Dat er beweging in zat, bleek ongeveer een maand geleden. De gemeente gaat tussen Gravenburg en De Held een nieuwe woonwijk realiseren, die ook sportvelden krijgt. Vorig jaar zomer leek het erop dat wij een deel van onze grond moesten inleveren voor deze sportvelden.”

Oosterhuis vervolgt: “Tijdens de bijeenkomst vorige maand werd uitgelegd dat men aanvankelijk werkte met een plan voor vier voetbalvelden. Er ligt nu een scenario op tafel waarbij dit gewijzigd wordt naar twee voetbalvelden en twee hockeyvelden. Hockeyvelden hebben als voordeel dat ze kleiner zijn. We hebben een aantal ontwerpen gezien, en daarbij lijkt het erop dat onze volkstuin gespaard blijft. Dat is mooi nieuws. Maar zolang niets definitief is, houden wij heel duidelijk een vinger aan de pols.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Zou zonde zijn als een deel moet verdwijnen”

Terug naar afgelopen woensdag. In de raadszaal vond een zogenaamde conformbespreking plaats. Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden licht toe: “Ongeveer een maand geleden hadden we het voorrecht om een bezoek te mogen brengen aan de volkstuinen. Een deel van deze volkstuinen, een flink stuk, dreigt te verdwijnen. Dat zou zonde zijn, ook omdat het juist gaat om een hoekje waar veel aandacht is voor biodiversiteit. Er is daar een vlindertuin. Voor de volkstuinen zou het sowieso jammer zijn als er grond moet verdwijnen omdat er veel gemeenschapszin heerst. Ik ben benieuwd hoe dit er nu voor staat.” Van der Laan wordt bij zijn vraag gesteund door de fractie van Partij voor de Dieren.

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We werken met verschillende scenario’s”

Wethouder Wijnja legt uit dat er op dit moment verschillende scenario’s worden onderzocht: “Eén van de scenario’s is dat we het ontwerp van het sportpark zo kunnen maken dat we geen grond nodig hebben van de volkstuinen. Onlangs is er een actuele plankaart gepubliceerd waarbij dit ook zo is ingetekend. Deze is getoond tijdens de inloopbijeenkomst met de omgeving. De volkstuinenvereniging is hiervan op de hoogte. Zij hebben blij gereageerd en we onderhouden nauw contact met hen. Er is een directe lijn. We gaan ons best doen om het plan op deze manier vorm te geven. Als we meer weten, komen we hier op terug.”

Vinger aan de pols

Oosterhuis laat zondag weten: “Op dit moment zijn we naar aanleiding van deze ontwikkeling gereserveerd. Het lijkt positief, maar we houden een vinger aan de pols. De fracties van Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren zijn onlangs bij ons op bezoek geweest. Binnenkort komt D66 langs. Het is heel mooi dat deze partijen zich in onze situatie verdiepen en er ook actie op ondernemen.”

Toch benadrukt Oosterhuis ook dat men er nog niet is: “Komende donderdag vindt er een bijeenkomst plaats. Daarbij zal het vooral gaan over de biodiversiteit. Hier op de volkstuinen komen bijvoorbeeld veel vleermuizen voor. Om die reden mochten wij jaren geleden geen verlichting installeren bij de ingang. De nieuwe sportvelden zullen wel uitgerust worden met verlichting. Dat heeft grote impact op de natuurlijke waarden in de omgeving. Daar willen we het gesprek over aangaan.”

