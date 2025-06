Voetbal, gezelligheid en feest in Engelbert: “Meedoen is belangrijker dan winnen”

Foto Andor Heij.

Honderden kinderen en volwassenen komen dit weekend in actie op de voetbalvelden van VV Engelbert, waar een groots opgezet sport- en spelweekend plaatsvindt. Bert Greve van de organisatie deelde zaterdag in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’ meer over het programma en de uitdagingen.

Bert, hoe ziet jullie programma er dit weekend uit?

“Gisteren hadden we op de velden een toernooi voor meisjes onder 20 en jongens onder 19. In de avonduren was er livemuziek en stonden er foodtrucks. Vandaag vindt het Wim Swart Jeugdtoernooi plaats, bedoeld voor jongens en meisjes tot 15 jaar. Vanavond hebben we een feestavond met een DJ. Morgen staat een bedrijven- en sponsortoernooi op het programma, eveneens met livemuziek en foodtrucks.”

Het klinkt als een flinke organisatie…

“Qua organisatie gaat het super. We hebben ook het geluk dat het weer zo meezit, dat kan niet beter. Wel hadden we gisteravond een klein probleempje. Het feest mocht eigenlijk tot 23.00 uur duren, maar omdat het zo gezellig was, liep het uit tot 23.30 uur. Toen kregen we wel een telefoontje van de gemeente: de muziek moest uit, want er waren klachten binnengekomen.”

Je vertelde al even over het Wim Swart Jeugdtoernooi vandaag. Hoe ziet dit programma eruit?

“Vanochtend om 09.00 uur zijn de wedstrijden begonnen. Zo’n 88 tot 95 teams komen de hele dag in actie. GRC is hier vandaag bijvoorbeeld, maar ook Be Quick. Teams uit de hele regio zijn naar Engelbert gekomen. Als ik nu het veld opkijk, dan zie ik dat er volop wedstrijden worden gespeeld en wat opvalt is de blijdschap bij de deelnemers. Er hangt een hele fijne sfeer.”

Waar kijken de kinderen vandaag het meest naar uit?

“Dat is denk ik toch wel het moment dat het toernooi later vandaag eindigt. Iedereen krijgt namelijk een prijs. Natuurlijk zijn er winnaars, maar uiteindelijk krijgt iedereen van ons een medaille, of je nu eerste of laatste bent geworden. Voor ons is meedoen belangrijker dan winnen. Dat is ook het motto dat bij onze club hoort: ‘all in the family’. Dat willen we uitstralen.”

Je vertelde ook over een feest dat vanavond plaatsvindt. Is iedereen welkom?

“Ja, dat is voor iedereen. Het gaat om een 100% Fout Party die tot 23.00 uur duurt. We hebben hiervoor reclame gemaakt met sandwichborden, die niet alleen in Groningen, maar ook in Ruischerbrug en Harkstede hebben gehangen. Dus iedereen die zin heeft, is vanavond van harte welkom!”

Luister naar Greve die zaterdag te gast was in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’: