Brandweerlieden blussen het vuur (foto: 112 Groningen)

Maandagavond is een compressor van een aanhanger in brand gevlogen aan het Waterland in de Groninger wijk Lewenborg. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust.

De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling, die van veraf was te zien. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Niemand raakte gewond.