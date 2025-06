Vijf gemeentelijke AED’s verhuizen van binnen naar buiten

Foto: Defibrion

De gemeente Groningen gaat vijf bestaande AED’s verplaatsen naar de buitenkant van gemeentelijke gebouwen. Zo zijn ze voortaan dag en nacht bereikbaar bij nood.

In Haren hangen al twee gemeentelijke AED’s buiten, bij het Raadhuisplein en aan de Emmalaan. De AED’s bij gemeentepanden aan de Boltweg in Ten Boer, de Leonard Springerlaan, de Oosterhamriklaan, de Trompsingel en het A-Kerkhof worden nu buiten opgehangen.

Deze vijf AED’s hangen nu nog binnen in gemeentepanden en zijn alleen beschikbaar tijdens kantooruren. Ze maakten tot nu toe alleen deel uit van de bedrijfshulpverlening, bedoeld voor noodgevallen in of rond het gebouw.

De AED’s worden verplaatst op aandringen van de raadsfracties van de VVD en het CDA. De twee partijen dienden eind februari een motie in om de AED’s ten aller tijden beschikbaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat het verplaatsen van deze AED’s naar buiten de dekking in de buurt verbetert. In deze gebieden is overdag veel aanloop, maar zijn weinig andere AED’s in de buurt.

De plaatsing gebeurt naar verwachting deze zomer.