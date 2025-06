Vierdaagse Meerstad trekt 575 deelnemers: “Een formule die verbindt en plezier geeft”

Elke dag wordt er een afstand van vijf kilometer gelopen. Foto: ingezonden

De Vierdaagse in Meerstad trok vorig jaar 450 kinderen. Dit jaar verschijnen er 575 deelnemers aan de start. Johan Wilts van de organisatie spreekt van een succesformule die voor plezier zorgt, maar ook verbindt.

Johan, gisteren vond de eerste etappe plaats. Vandaag liepen jullie de route ‘Klein Harkstede’. Jullie zijn op de helft…

“Het gaat supergoed. De sfeer op de eerste twee dagen was fantastisch. Ik heb veel blije gezichten gezien en ik hoor veel enthousiasme. Qua weer kan het ook niet beter. De temperaturen zijn aangenaam om ’s avonds een mooie wandeling te maken. We hebben tot nu toe ook geen incidenten gehad, behalve een kind dat wat schaafwonden op de knieën had opgelopen. Maar dit hebben we met pleisters goed kunnen verhelpen.”

De editie van dit jaar is een bijzondere editie…

“De afgelopen jaren organiseerden we de vierdaagse samen met Harkstede. Dit jaar staan we voor het eerst op eigen benen. Er is geen sprake van ruzie of een meningsverschil, sterker nog, we kunnen heel goed overweg met onze buren. Maar Meerstad groeit als kool. Het aantal inwoners in het jongste dorp van de gemeente stijgt snel. En als je groter wordt, dan hoort het er ook bij dat je zelf zoiets gaat organiseren. Dit jaar is dus de lakmoesproef.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De organisatie die alles in goede banen leidt. Foto: ingezonden Onderweg moet er door de deelnemers gestempeld worden. Foto: ingezonden

Jullie hebben zelf routes uitgezet?

“Klopt. We lopen elke avond vijf kilometer. Het leuke is dat we dit jaar alle wijken in het dorp aandoen. Dat was nog wel even puzzelen. Het dorp ontwikkelt zich, maar nog niet alle paden zijn bruikbaar. Daarom komt het voor dat we soms een gedeelte twee keer aandoen. Maar we zeggen dan maar zo: dan hebben we ook dubbel zoveel plezier. De deelnemers zijn kinderen van de basisschool, maar we hebben ook een aantal brugklasleerlingen die meedoen.”

Dat er zoveel enthousiasme is, hoe verklaar je dat?

“Er heerst de sfeer dat als je hier niet bij bent, je echt iets gemist hebt. En dat is iets om trots op te zijn. Dat geldt ook voor het geheel. De organisatie bestaat bijvoorbeeld uit vier mensen die het evenement organiseren en twaalf personen die bijvoorbeeld helpen om het verkeer in goede banen te leiden. Als organisatie vragen we aandacht voor dit evenement, maar we ontvangen ook veel enthousiasme van inwoners die graag willen helpen. Kunnen we meer vrijwilligers gebruiken? Ja, absoluut. Meer is altijd beter, zeker als we vaker grotere evenementen willen organiseren. Maar er hangt een enthousiaste sfeer. En dat zie je ook bij de kinderen. De vierdaagse is daarin niet uniek. Bij Koningsdag en bij de Sinterklaasintocht proef je hetzelfde enthousiasme. En dat is voor ons een extra motivatie om ertegenaan te gaan.”

Honderden kinderen die door de straten lopen. Wordt er ook aangemoedigd?

“Jazeker. Op diverse plekken staan bewoners de kinderen aan te moedigen. Sommige straten zijn zelfs versierd; er hangen vlaggetjes. En er is zelfs een straat die teksten en kreten op de weg heeft aangebracht met stoepkrijt. Dan moet je denken aan teksten als ‘hink-stap-sprong’ en ‘1, 2, 3’. En bij diverse woningen hangt de dorpsvlag uit. Dus ook in die zin wordt dit evenement omarmd.”

Morgen, op woensdag, hebben jullie een rustdag. Op donderdag en vrijdag vinden de afsluitende etappes plaats. Met op vrijdag groot feest?

“We gaan het feestelijk afsluiten. Het Oeverpad toveren we die avond om in de Oeverpadiola. Dat is een verwijzing naar de Via Gladiola in Nijmegen. Zoveel mogelijk ouders en inwoners zullen zich daar verzamelen om de kinderen binnen te halen. Daarna wordt het evenement feestelijk afgesloten met muziek op het schoolplein.”

Aan het einde van de week lijkt het warmer te worden. De ijsjes zijn al ingekocht?

“Nou, sterker nog: zowel gisteren als vandaag is er al op ijs getrakteerd. De snacks en ijsjes die uitgedeeld worden, zijn gesponsord door onder andere de supermarkt in het dorp. Ook dat is weer een voorbeeld van hoe je samen de schouders eronder zet. Ouders en inwoners die hun beste beentje voorzetten, maar ook ondernemers die helpen. En dat maakt ons wel trots.”