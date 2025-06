Vervuilde grond op Hoofdstation leidt tot tegenslag: “Inmiddels lopen we weer op schema”

Foto: Groningen Spoorzone via ProRail

De werkzaamheden op het Hoofdstation hebben afgelopen week een tegenvaller gekend. Ter hoogte van spoor 2a werd vervuilde grond aangetroffen, waarvan de vervuiling zo fors was dat de grond afgegraven moest worden. Dat vertelt Gerrit Wessels van Groningen Spoorzone.

Gerrit, wat betekent deze tegenvaller precies?

“Aan de oostzijde van het Hoofdstation zijn we gedurende de werkzaamheden op vervuiling gestuit die we daar niet hadden verwacht. De vervuiling vonden we ter hoogte van spoor 2a en 3a. Daar heeft in het verleden waarschijnlijk een oude spoorbak gelegen met een petroleumtank. Er is daar een lekkage geweest, en die vlek bleek veel groter te zijn dan verwacht.”

Wat waren de gevolgen van deze vondst?

“Het heeft gezorgd voor stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden. Omdat de grond zo ernstig vervuild bleek te zijn, moesten we deze afgraven en afvoeren. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, en op dit moment liggen we qua planning weer op schema.”

Hoe staat het er verder voor met de werkzaamheden?

“Sinds vorige week is het Hoofdstation niet meer bereikbaar voor treinen. Vorig weekend zijn we aan de westzijde gestart met de vernieuwingswerkzaamheden: de sporen zijn daar verwijderd en we zijn begonnen met het bouwen van perrons. Bij de brug over het Hoornsediep hebben we het spoor vernieuwd. Aan de oostzijde is het leggen van rails nagenoeg afgerond. We gaan daar nu beginnen met het installeren van de treinbeveiligingssystemen. Dan moet je denken aan het plaatsen van seinen en detectieapparatuur en -lussen. Komende week starten we aan de oostkant met het installeren van de bovenleiding.”

En op het Hoofdstation zelf?

“Daar zijn we op dit moment druk bezig met het straatwerk op de perrons. Ook worden de perronkappen geïnstalleerd. Het gaat dan zowel om de historische kappen, die na restauratie worden teruggeplaatst, als om de plaatsing van de nieuwe kappen.”

Op 13 juli moeten er weer treinen gaan rijden. Hoe realistisch is die datum?

“Op dit moment is er geen enkele reden om te denken dat we deze deadline niet gaan halen. Tot nu toe werkt het weer erg goed mee. Dit weekend is het weliswaar erg warm, wat wel invloed heeft. Het betekent dat personeel vaker een pauze neemt, de schaduw opzoekt en meer drinkt. Bij temperaturen van 30 graden en hoger is het namelijk erg warm om aan het werk te zijn.”

En vanaf 13 juli hebben we dan een station dat veel flexibeler is, toch?

“Klopt. Het Hoofdstation was altijd, wat wij noemen, een kopstation: het was het eindpunt van een trein omdat er letterlijk niet verder gereden kon worden. De essentie van deze werkzaamheden is dat vervoersbedrijf Arriva straks kan doorrijden. Spoor 1, 2 en 3 worden doorgaande sporen. Dit betekent veel meer flexibiliteit.”

