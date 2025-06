Vertrouwelijk rapport raadt fusie kleine RUG-faculteiten af

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Het samenvoegen van kleine met grote faculteiten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is geen goed idee. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van adviesbureau Berenschot, wat tot nu toe alleen door decanen is ingezien. De UKrant wist haar hand ook op het rapport te leggen.

De RUG werkt nu met elf faculteiten en veel mensen die meebeslissen. Volgens het rapport zorgt dit voor trage besluitvorming. Het universiteitsbestuur wil daarom dat kleine faculteiten, zoals Wijsbegeerte en Ruimtelijke Wetenschappen, samengaan met grotere faculteiten.

Berenschot raadt dit af. Zo’n fusie zou veel weerstand oproepen. Ook vinden veel medewerkers de universiteit wel bureaucratisch, maar denken ze verschillend over oplossingen.

Bovendien wordt het probleem van te veel faculteiten niet overal op de universiteit herkend. Niet iedereen vindt dat dit het bestuur traag maakt. Berenschot stelt dat er betere alternatieven zijn die op meer steun kunnen rekenen.

Die alternatieven zijn onder meer: één aanspreekpunt per cluster van faculteiten, het samenvoegen van ondersteunende diensten, of het oprichten van een nieuw team waarin naast het bestuur ook belangrijke onderdelen van de RUG zitten.

Een ander onderzoek, onder leiding van oud-rector Arthur Mol, bekijkt momenteel hoe de RUG het beste kan worden ingericht. Zijn advies wordt in juli verwacht.