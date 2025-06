Verkeer kiest gevaarlijke sluiproutes na miscommunicatie tussen gemeentes

Door miscommunicatie tussen de gemeentes Groningen en Midden-Groningen moeten rijden hordes auto’s en vrachtwagens over een veel te kleine wegen tussen Meerstad en Harkstede. Daardoor ontstaan verkeersgevaar en kapotte bermen, meldt Stadsblog Sikkom vrijdagavond.

De Hoofdweg in Harkstede is tot 24 juli dicht door wegwerkzaamheden. De gemeente Midden-Groningen gaf als omleidingsroute het Slochterdiep bij Meerstad. Maar ook deze weg is tot 25 juli dicht voor de bouw van een brug.

Nadat de fout werd ontdekt, werd een nieuwe, officiële omleiding ingesteld via Kolham en de A7. Maar dat is een lange omweg. Veel verkeer kiest daarom voor de korte route over de Kooilaan en Pilotenweg.

De kleine landbouwwegen zijn daar niet op berekend: bermen zijn door regen en zwaar verkeer kapotgereden en veranderd in modderig diepe sporen en plassen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, helemaal als voertuigen elkaar moeten passeren.

De gemeente Groningen wil samen met Midden-Groningen maatregelen nemen, zodat verkeer toch de officiële route neemt.