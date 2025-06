Verborgen juweeltjes bij Monument & Materiaal te zien (en te koop) voor iedereen

Stichting Monument & Materiaal stelde vrijdag hun pand aan de Westerbinnensingel open voor bezoekers. Hier liggen oude bouwmaterialen van monumentale panden. Normaal zijn deze bouwmaterialen alleen te zien op afspraak en voor eigenaren van monumentale panden, maar vrijdag kon iedereen een kijkje nemen.

Ewa Soroka is vrijwilliger bij Monument & Materiaal en vertelt over de verschillende manieren waarop de bouwmaterialen worden verzameld: “Het zijn schenkingen van mensen die zelf hun huis hebben verbouwd of gesloopt. Wij vissen de materialen ook zelf uit de sloopcontainer.”

Omdat het de Nationale Archeologiedagen zijn, waren er ook activiteiten waar je aan kon deelnemen. Zoals rondleidingen door het pand en workshops. Ook kon je aan het einde van de dag jouw eigen vondsten laten onderzoeken door professionals.

De stichting verkoopt normaal alleen bouwmaterialen aan mensen die een monumentaal pand bezitten. Maar vrijdag werden ook enkele stukken vrij verkocht: “Het gaat om materialen die in slechte staat zijn. Sommige mensen zien dat als uitdaging, daarom bieden wij deze aan voor een klein prijsje.”