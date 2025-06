Velocitas 1897 blijft eersteklasser ondanks winst op NEO

Foto Andor Heij: Velocitas 1897 - NEO

Velocitas 1897 blijft eersteklasser, ondanks een late 3-2 overwinning woensdagavond in Borne op NEO. De Twentse ploeg won namelijk het eerste nacompetitieduel voor promotie naar de vierde divisie in Groningen met 2-0.

De bekerwinst op HZVV en het feestje daarna zaten Veloctias zaterdag nog goed in de benen en er werd vrij kansloos verloren. De Groningers startten in Borne een stuk frisser.

Velocitas begon goed aan het duel, maar het was NEO dat na 20 minuten op voorsprong kwam door een afstandsschot van Max Brunninkhuis en het pleit leek daardoor helemaal beslist.

Zeven minuten na rust mikte Jesse Keur in eigen doel: 1-1. Jasper Scholten zette NEO 10 minuten later weer op voorsprong.

Geloof

Na een fraaie aanval tekende Wilko van der Kooi in de 76e minuut voor de 2-2 en Velocitas geloofde er weer in. NEO werd terug gedrongen en diep in blessuretijd werd het 2-3 door Thomas Bats. De resterende tijd was echter te kort om er nog een verlenging uit te slepen.

NEO speelt daardoor voor een plek in de vierde divisie tegen Berkum en Velocitas acteert volgend seizoen weer in de eerste klasse.