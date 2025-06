Veiling in De Champagne Bar van Miss Groningen haalt geld op voor waterprojecten

In De Champagne Bar in Groningen is een veiling gehouden voor het goede doel. De actie werd georganiseerd door Alieke Dethmers, die onlangs is verkozen tot Miss Universe Groningen.

De veiling werd goed bezocht. Samen met eigenaresse Enny van de Velden werden schilderijen, designproducten en andere items geveild. Alle producten en diensten voor de veiling werden gratis beschikbaar gesteld door sponsors.

In haar traject om Miss Universe Nederland te worden, moet ze iets voor een goed doel doen. De opbrengst van de veilig gaat daarom naar Simavi. Deze organisatie zet zich in voor vrouwen en meisjes in Afrika en Azië die, kilometers moeten lopen voor water, vertelt Dethmers: “Schoon drinkwater in de buurt en een veilig toilet. Ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Met schoon drinkwater en goede gezondheidszorg geven we hen een eerlijke kans op een betere toekomst.”