Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een geschakelde schuur aan de Honderdspint in Haren is in de nacht van woensdag op donderdag afgebrand.

Toen de brandweer arriveerde was de brand uitslaand. De vlammen waren metershoog en er kwam veel rook vrij. De schuur en een deel van de tuin raakten zwaar beschadigd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar volgens omstanders was er voorafgaand aan de brand een luidde knal te horen.