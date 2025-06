Vandalisme leidt opnieuw tot vertraging op spoor: “Een fiets was op de rails gelegd”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen Europapark en Zwolle hebben zondagmiddag opnieuw te maken gehad met vertraging. Voor de tweede keer dit weekend vond er op het spoor vandalisme plaats.

Rond 16.50 uur vond er een aanrijding plaats op het spoor ter hoogte van Marsdijk bij Loon, ter hoogte van Assen. Een SNG-sprinter kwam op deze locatie tot stilstand. “Idioten hebben een fiets op het spoor gelegd”, schrijft een medewerker van spoorbeheerder ProRail op sociale media. “Een incidentbestrijder en politieagenten gaan de fiets uit het spoor halen.” Niemand raakte gewond en uiteindelijk bleef de overlast beperkt tot een vertraging van ongeveer tien minuten.

Zaterdagavond was het op het baanvak ook al raak. Rond 20.30 uur vond er ter hoogte van de Klateringerweg in Beilen een aanrijding plaats. Een SNG die onderweg was van Meppel naar Groningen Europapark kwam daar in botsing met een aantal planken die op het spoor waren gelegd. Deze situatie zorgde voor een vertraging van ongeveer een half uur.

Mensen die iets gezien hebben, of die informatie hebben over de incidenten, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.