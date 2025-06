Vanaf nu eendaagse deelname mogelijk aan de Groningse 4daagse

Foto: Pixabay

De organisatie van de Groningse 4daagse maakt bekend dat het vanaf nu ook mogelijk is om je in te schrijven voor een eendaagse wandeling tijdens het wandelevenement.

De organisatie geeft nu deze optie, omdat veel wandelaars aangeven hebben dat ze, bijvoorbeeld door werk of vakantie, geen vier dagen achter elkaar kunnen wandelen. Alleen op de vrijdag, de laatste dag van het evenement, kunnen wandelaars een eendaagse wandeling doen. De keuze bestaat dan uit een afstand van 20 of 40 kilometer.

Belangrijk om te vermelden is dat deelnemers aan de eendaagse wandeling niet in aanmerking komen voor een officiële medaille. Die blijft voorbehouden aan wandelaars die de volledige 80 km of 160 km volbrengen over de vier dagen.

De Groningse 4daagse vindt plaats van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 augustus 2025 en is het nieuwste wandelevenement van Nederland. Deelnemers lopen in vier etappes door stad en Ommeland, met dagelijks vertrek en aankomst op de Grote Markt in Groningen. Inschrijven voor zowel de volledige vierdaagse als de nieuwe eendaagse optie kan via de officiële website van de Groningse 4daagse.