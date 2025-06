Van Dijk en Koeman blij met terugkeer Oranje naar Groningen: ‘Geweldige plek voor mij geweest’

Screencap uit video OnsOranje

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond tegen Malta in de Euroborg. Voor bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk is de terugkeer naar Stad bijzonder.

“Ik ben opgegroeid in Groningen”, zei Koeman dinsdagmiddag tijdens een persconferentie, voorafgaand aan het duel. “Ik was drie maanden toen mijn familie vanuit Zaandam naar Groningen ging, omdat mijn vader ging voetballen bij GVAV. Ik heb mijn hele jeugd bij de amateurclubs in Groningen gevoetbald. Op mijn zestiende ging ik naar FC Groningen, waar ik debuteerde tegen Feyenoord. Ik heb dus veel met Groningen.”

Koeman liet weten blij te zijn met de terugkeer van het Nederlands elftal in Stad. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de noordelijke fans: “Ik vind het mooi dat we met Oranje in Groningen spelen. Het zijn vaak dezelfde stadions en ik denk dat het voor de mensen daar geweldig is dat we nu eens ergens anders komen.”

Stad in meerdere opzichten belangrijk voor Van Dijk

Ook voor aanvoerder Van Dijk is Groningen speciaal. De verdediger begon zijn profcarrière bij FC Groningen tussen 2011 en 2013. Van Dijk vertelde dat hij in Groningen zijn vrouw leerde kennen en voor het eerst op zichzelf ging wonen. “Het is een geweldige plek voor mij geweest. Ik heb er alleen maar positieve herinneringen aan. Groningen is dus heel belangrijk voor mij geweest. Natuurlijk op het veld, maar ook daarbuiten.”

De aanvoerder van Oranje gaf aan dat hij niet had gedacht ooit als aanvoerder van Oranje terug te keren naar Groningen. “Toen ik mijn debuut maakte, had ik dat eerlijk gezegd nooit voor mogelijk gehouden. Maar het is best wel mooi. Mijn debuut was een knotsgekke wedstrijd tegen ADO, waarin ik als rechtsback begon. Ik was betrokken bij de 1-0 tegen, maar maakte in de tweede helft twee goals. Eén daarvan was een slechte vrije trap, maar die ging er wel in.”

De volledige persconferentie is hieronder terug te kijken op het kanaal van OnsOranje. Oranje trapt dinsdagavond om 20.45 uur af tegen Malta in de Euroborg.