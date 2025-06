Van Bergen en Valente schieten Jong Oranje naar kwartfinale EK

Luciano Valente (links) en Thom van Bergen (rechts) - Foto's via OnsOranje (KNVB)

Luciano Valente en Thom van Bergen zorgden woensdagavond voor de twee treffers in het gewonnen EK-duel van Jong Oranje in Slowakije. Dankzij de goals van de FC Groningen-spelers in de wedstrijd tegen Oekraïne speelt Nederland zaterdag in de kwartfinale van het EK tegen Portugal.

Jong Oranje moest winnen om de poule te overleven na de 2-2 tegen Finland en de 1-2 verliespartij tegen Denemarken. Bondscoach Michael Reiziger veranderde daarom de opstelling, waardoor Thom van Bergen een basisplek kreeg in de spits.

Na een moeilijke start kwam Jong Oranje halverwege de eerste helft op voorsprong. Valente scoorde zijn tweede doelpunt van het toernooi, na een assist van Ruben van Bommel. In de tweede helft maakte Van Bergen de 2-0 na een mooie pass van Kenneth Taylor. Even later scoorde Van Bergen nog een keer, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding in de aanval. Na een rode kaart in de slotfase speelde Nederland de wedstrijd rustig uit en hield het de nul.

Met deze overwinning gaat Jong Oranje door naar de kwartfinale, samen met groepswinnaar Denemarken. Zaterdag om 18.00 uur wacht Portugal. Dat wordt voor Jong Oranje een zware kluif: Portugal won tot nu toe alle wedstrijden in het toernooi zonder tegendoelpunten.