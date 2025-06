Valente scoort in gewonnen wedstrijd Jong Oranje tegen Jong Ivoorkust

Foto: Kevin van der Laan

Jong Oranje heeft vrijdagavond in een met bijna 19 duizend toeschouwers gevulde Euroborg met 3-0 gewonnen van Jong Ivoorkust. Het was de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het Europees Kampioenschap in Slowakije.

FC Groningen aanvaller Thom van Bergen en middenvelder Luciano Valente begonnen op de bank bij Jong Oranje. De oud FC Groningen spelers Bjorn Meijer en Neraysho Kasanwirjo startten wel in de basiself van bondscoach Michael Reiziger.

Veel kansen

In de eerste helft waren er veel kansen over en weer, mede door de onzeker ogende defensies van beide ploegen. Na vier minuten ontsnapte Oranje met een bal op de onderkant van de lat. In de tiende minuut was Devyne Rensch voor Jong Oranje met een lob wel trefzeker.

Jong Oranje nam het initiatief en Million Manhoef kon na een half uur simpel doorlopen en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied de 2-0 binnen.

Valente scoort

Na rust wisselde Reiziger, zoals van tevoren aangekondigd, zowat zijn hele ploeg en Van Bergen en Valente kwamen tot groot genoegen van het Groninger publiek binnen de lijnen.

Van Bergen kreeg snel een aardige kans en Valente liet zien dat hij een goede pass in de benen heeft. Valente scoorde ook in de minder spectaculaire tweede helft. In de 77e minuut tikte hij met een rebound de eindstand binnen: 3-0.

Jong Oranje speelt in de eerste wedstrijd op het EK volgende week donderdag tegen Jong Finland.