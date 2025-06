Vader die zijn zoon doodde op 20 november voor de rechter

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De Stadjer die eind vorig jaar zijn 12-jarige zoon Gianny-Davey om het leven bracht, staat op 20 november voor de rechter. Dat meldt RTV Noord.

De datum werd donderdag bekendgemaakt tijdens een inleidende zitting voor de Groninger rechtbank. De 46-jarige verdachte wordt momenteel onderzocht door een psychiater en psycholoog. Na de afronding daarvan kan de rechtszaak beginnen.

De man heeft bekend dat hij zijn zoon op 29 december vorig jaar met messteken om het leven heeft gebracht in zijn woning aan de Blekerslaan in de stad. Gianny-Davey was op bezoek bij zijn vader, maar woonde in Amsterdam bij zijn moeder.

Volgens de advocaat van de verdachte handelde deze uit een psychose. Hulpverlenende instanties zouden signalen uit zijn omgeving dat het slecht met hem ging niet hebben opgepakt.